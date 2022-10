Afschuw in EU om regime Poetin 'dat terreur en dood over kinderen uitstort’

De ‘regen van raketten’ op onschuldige burgers is onaanvaardbaar en hoort ‘niet thuis in de 21e eeuw’. De beschuldiging van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko dat Oekraïne zijn land wil aanvallen is ‘vals, ongegrond en belachelijk’, aldus een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

De Commissie roept Belarus dringend op ‘onmiddellijk te stoppen bombardementen te faciliteren’ en af te zien van nauwere militaire samenwerking met Rusland. Ook zei hij dat de EU ‘klaar staat om alles wat nodig is’ te blijven doen om Oekraïne financieel, militair en humanitair te steunen. Hij wees erop dat de EU net een achtste sanctiepakket in stelling heeft gebracht en hintte op meer sancties.

Ziekmakend

De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, noemt wat er in Kiev is gebeurd ‘ziekmakend’. ,,Het toont de wereld, opnieuw, met wat voor soort regime we te maken hebben: een dat zich op willekeurige doelen richt. Een regime dat terreur en dood over kinderen uitstort”, schrijft ze op Twitter.

President Vladimir Poetin heeft gezegd dat de Russische raketaanvallen van maandag een vergelding zijn voor een Oekraïense ‘terroristische aanval’ op de verkeersbrug van Rusland naar het schiereiland de Krim afgelopen weekend. De aanvallen met langeafstandsraketten waren volgens hem gericht op de Oekraïense infrastructuur voor energie en militaire communicatie.

Duitsland schiet tehulp

De Duitse regering zegt dat het binnen een paar dagen een luchtafweersysteem aan Oekraïne zal leveren, zodat het burgers kan beschermen tegen Russische aanvallen. Het is de eerste van in totaal vier IRIS-T systemen, de modernste luchtafweer die Duitsland heeft. De andere drie komen volgend jaar.

Defensieminister Christine Lambrecht zegt dat de Russische luchtaanvallen van maandag op Kiev en veel andere steden hebben laten zien hoe belangrijk het is om Oekraïne snel te voorzien van luchtafweer. Ze wil nu die steun leveren, omdat ‘Ruslands aanvallen met raketten en drones in het bijzonder de burgerbevolking terroriseren’.

Bondskanselier Olaf Scholz kondigde in juni al aan dat Oekraïne de beschikking zou krijgen over het IRIS-T systeem. Daarmee kunnen straaljagers, helikopters, raketten en drones op maximaal 40 kilometer afstand uit de lucht worden geschoten. Scholz beloofde ook een volgradar om artillerie in de lucht te spotten. Met die combinatie zou het leger in staat moeten zijn een grote stad te verdedigen.

De verwachting was destijds volgens de Duitse krant Bild dat het luchtafweersysteem vanaf november gebruikt kon worden. Na de aanvallen van maandag vroegen mensen zich af waarom de Duitse luchtafweer er nog niet was. Ook de Verenigde Staten hebben deze zomer beloofd luchtafweergeschut te sturen. President Volodimir Zelenski liet twee weken geleden weten dat die ontvangen was. Het is niet bekend of het systeem al in gebruik genomen was.

Bij de raketaanvallen op Kiev is ook het Duitse consulaat geraakt, maar daar was niemand aanwezig.