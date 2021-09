Afghanistandrama ook gevolg van twintig jaar Europese lamlendigheid in beleid

Oprichter Peruaanse guerrilla­be­we­ging Lichtend Pad in gevangenis overleden

12 september Abimael Guzmán, oprichter en jarenlang leider van de Peruaanse guerrillabeweging Lichtend Pad, is overleden. Hij stierf op 86-jarige leeftijd in de extra beveiligde gevangenis op marinebasis Callao, zo maakte de gevangenisdirectie zaterdag bekend. Zijn gezondheid verslechterde de afgelopen maanden. Hij at nauwelijks meer en werd een tijdlang in het ziekenhuis behandeld.