Afghanistan pakt verdachte terreuraanslag campus op

Het Vaticaan hangt vuile was over pedofiele kardinaal buiten in zeldzaam openhartig rapport

10 november Het Vaticaan heeft vanmiddag een opzienbarend rapport gepubliceerd over de in opspraak geraakte Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick. De eens zeer invloedrijke aartsbisschop van Washington werd vorig jaar door paus Franciscus ontslagen nadat bleek dat hij op grote schaal mannen en jongens had misbruikt.