Afghanistan gaat ‘stigmatiserend’ nummer 39 van kentekenplaten weren

Twitter doet @realDo­nald­Trump na bijna twaalf jaar en ruim 57.000 tweets zwijgen

9 januari In de bijna twaalf jaar dat zijn Twitter-account @realDonaldTrump bestond, heeft Donald Trump ruim 57.000 tweets verstuurd. Dat meldt Associated Press in een historisch overzicht van Trumps persoonlijke account met bijna 89 miljoen volgers. Het profiel werd vrijdag permanent geblokkeerd door Twitter uit vrees dat hij het zou gebruiken voor ‘verder aanzetten tot geweld’.