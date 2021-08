Afghaanse regering ondermijnde moreel leger

De militaire machtsgreep van de taliban in Afghanistan had zeker de laatste week veel weg van kraaltjes rijgen. De ene na de andere provinciehoofdstad viel razendsnel in hun handen. Na Kandahar, hun oude hoofdstad, Herat, en bijvoorbeeld Rarinkot (met Kamp Holland) in Uruzgan, was het dit weekeinde de beurt aan Mazar-e Sharif en Jalalabad en lag de weg open naar hun laatste prooi: de hoofdstad Kaboel.



In Washington en Europese hoofdsteden hebben ook regeringsleiders en militaire commandanten met verbazing de ontwikkelingen op het slagveld gevolgd. De opmars van de taliban ging zo snel dat de situatie op militaire stafkaarten binnen het uur veranderde. Trekken de extremisten nu op naar Jalalabad? Oh, hebben ze dat al in handen?!



Maar waarom ging het Afghaanse veiligheidsapparaat in de strijd met de taliban zo snel kopje onder? Vele jaren van training en bewapening, om regeringssoldaten en politieagenten op eigen benen te laten staan, gingen in dagen verloren. In veel provinciesteden werd er nauwelijks een schot gelost. Soldaten sloegen op de vlucht of liepen over. Lokale bestuurders gooiden het op een akkoordje met de taliban. Al het moderne wapentuig kwam onbeschadigd in handen van de taliban.