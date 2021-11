Afghaanse gezinnen naar rechter om evacuatie: ‘Smeekbeden personeel ambassade genegeerd’

Paspoort

Één gezin heeft allemaal paspoorten, de gezinsleden van de andere drie families hebben dat niet allemaal. ,,Het is op dit moment bijna onmogelijk om paspoorten te krijgen in Afghanistan”, zegt Wegelin. ,,Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt mensen zonder paspoort niet te kunnen evacueren. Maar Nederland kan heel veel dingen doen, of het op zijn minst proberen. Het is nu precies drie maanden na de laatste evacuatievlucht op 26 augustus. Ik wil weten welke concrete inspanningen er zijn gedaan om die mensen daar weg te krijgen, want volgens mij trekt Nederland niet alles uit de kast.” Begin november kondigde de groep al aan naar de rechter te stappen als ze binnen twee weken geen antwoord kregen op hun eis. Toen ging het in totaal om een groep van 240 Afghanen. Een deel van hen kreeg wel een aanbod voor evacuatie, een ander deel niet, aldus Wegelin. Met het kort geding wil de advocaat nu afdwingen dat de gezinnen binnen twee weken na de uitspraak van de rechter worden geëvacueerd. Morgen wordt de zittingsdatum bekend.

‘Smeekbeden genegeerd’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tijdens en na de val van Kabul tevens wekenlang smeekbeden om evacuatie van de lokale bewakers en andere medewerkers van de Nederlandse ambassade genegeerd, zo blijkt uit correspondentie tussen het departement en het bedrijf dat de bewakers leverde.



Uit die correspondentie, die de Volkskrant in handen heeft, blijkt dat er uitdrukkelijke verzoeken lagen van de directeur van het bedrijf (Asman Abi Construction, Supply and Services) aan toenmalig minister Kaag, en ook latere verzoeken aan de crisisstaf van Buitenlandse Zaken.



Een brief, waarin de noodklok werd geluid over de lokale ambassademedewerkers die niet onder direct contract van de ambassade stonden, werd ook aan Tweede Kamerleden gestuurd. De brief was een van de aanleidingen voor het indienen van de motie-Belhaj om naast tolken ook andere Afghanen die Nederland hadden bijgestaan te evacueren. De motie werd twee dagen na de val van Kaboel aangenomen, maar ruim 170 van de medewerkers zitten nog steeds in de Afghaanse hoofdstad. Eind december krijgen zijn ontslag.