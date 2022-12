Afgezette president van Peru vraagt asiel in Mexico vanwege “politieke vervolging”

Castillo werd na zijn afzetting gearresteerd. Hij wordt vervolgd voor rebellie. In de nacht van woensdag op donderdag heeft hij echter bij de Mexicaanse ambassade in Lima een asielaanvraag ingediend. Castillo meent dat hij slachtoffer is van politieke vervolging.

Eerste vrouwelijk president

Maar dat alles stuitte meteen op forse en breed gedragen kritiek. Vicepresident Dina Boluarte sprak over een staatsgreep. Zij is inmiddels beëdigd als interim-president. De 60-jarige advocaat legde woensdag de eed af in het Congres in Lima. Boluarte is de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Ze riep op tot eenheid en een politiek bestand in het al decennia onrustige Zuid-Amerikaanse land.