Afgezette president Peru blijft 18 maanden vastzitten

In Peru is sinds de dramatische politieke ontwikkelingen van vorige week de noodsituatie afgekondigd. Er wordt in tal van plaatsen gedemonstreerd tegen de arrestatie van de oud-president, die wordt verdacht van corruptie, rebellie en samenzwering. Hij probeerde het parlement te ontbinden in een poging onder zijn afzetting uit te komen.

Castillo is van eenvoudige afkomst en heeft veel steun onder boeren en de inheemse bevolking. Boerenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke staking van onbepaalde duur. In de steden, waaronder hoofdstad Lima, is Castillo’s linkse partij Peru Libre de katalysator van protesten.

Betogers eisen het vertrek van Boluarte. In reactie daarop heeft zij vroegtijdige verkiezingen beloofd in april 2024, in plaats van in 2026. Het parlement moet daar echter mee instemmen, wat nog niet is gebeurd.