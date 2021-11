Afgezette Myanmarese leider Suu Kyi krijgt dinsdag eerste vonnis te horen

‘Kernramp kan na migranten nieuw wapen van Belarus tegen Europa zijn’

Belarus zal niet aarzelen om buurlanden als Polen of Litouwen te dreigen met een kernramp als pogingen om Europa te destabiliseren met een migrantenexplosie mislukken. Dat zegt de Belarussische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja, die vanmiddag voor de tweede keer in een jaar het Europese Parlement in Straatsburg toesprak.

24 november