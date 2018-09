Advocaat wil dat experts 'berekenen' hoe gevaarlijk Marc Dutroux nog is

Voorzichtigheid

'Perfecte psychopaat'

Psychiater Walter Denys onderzocht Marc Dutroux in 1996 tijdens zijn arrestatie. Hij zag Dutroux in het gerechtsgebouw van Neufchâteau en vervolgens twee of drie keer in de gevangenis. Tijdens het proces in Aarlen beschreef hij hem als 'de perfecte psychopaat'. Als Dutroux zo'n 'perfecte psychopaat' is, zal uit de resultaten blijken dat de kans op recidive groot is, zo schrijven de kranten van Sudpresse.

Volgens Denys, die Dayez een 'arme advocaat' noemt, is er geen wetenschappelijk antwoord mogelijk op de vraag of Dutroux niet langer gevaarlijk is. ,,De Canadezen die de risicoschalen hebben ontwikkeld, hebben veel creativiteit. Maar zoiets werkt niet elke keer. Psychiaters zijn geen profeten. Ik geef vaak hetzelfde antwoord als rechters me vragen of een crimineel nog gevaarlijk is. Ik antwoord vaak dat het individu op dit moment niet gevaarlijk is, maar dat ik niet kan bepalen of dat binnen drie weken nog steeds zo zal zijn. Dat is onmogelijk.”