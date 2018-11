Advocaat van Asia Bibi: Geef haar een Duits paspoort

Saif-ul-Mulook vertelde op een persconferentie in Frankfurt dat Bibi en haar familie een paspoort nodig hadden om het land te verlaten. ,,Als de Duitse kanselier haar ambassadeur opdraagt om haar, haar man en haar twee dochters een Duits paspoort te geven, kan niemand haar voor één seconde tegenhouden omdat ze niet langer Pakistaans is", voegde hij eraan toe.



De Duitse regering heeft nog niet gereageerd. Duitsland gaf eerder aan in overleg met Pakistan en andere landen te zijn over asielaanvragen.

In Pakistan wordt dagelijks betoogd door mensen die de dood van de rechter en Bibi eisen. Volgens Pakistan is Bibi in veiligheid. Bibi's advocaat is gevlucht en is opvangen in Nederland.