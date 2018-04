Advocaat eist vrijspraak Karadzic na 'oneerlijk proces' Joegoslavië-Tribunaal

Het proces tegen de voormalige leider van de Serviërs in Bosnië, Karadzic, is oneerlijk geweest en hij moet worden vrijgesproken of het proces moet over, aldus zijn advocaat Peter Robinson. Karadzic is in 2016 tot veertig jaar cel veroordeeld wegens volkerenmoord.

Robinson betoogde dit vandaag in Den Haag aan het begin van het hoger beroep. De aanklagers hebben ook hoger beroep aangetekend omdat ze willen dat hij een levenslange gevangenisstraf krijgt.



Karadzic is in 2016 door het Joegoslavië-Tribunaal veroordeeld tot veertig jaar gevangenisstraf wegens zijn rol bij etnische zuiveringen in het door burgeroorlog verscheurde land. De rechters vonden hem schuldig aan volkerenmoord rond Srebrenica waar in 1995 duizenden moslimmannen zijn geëxecuteerd. Het proces duurde vijf jaar.

Onafhankelijkheid