Advocaat: Bouterse legt voor krijgsraad verklaring af over Decembermoorden

Militair regime

Bouterse is veroordeeld voor de moord op vijftien tegenstanders van het militaire regime in december 1982. De voormalige president was toen legerleider. De rechtszaak tegen Bouterse begon in 2007 en is onderdeel van het proces over de Decembermoorden. Tot 22 januari van dit jaar, toen hij verzet aantekende tegen zijn vonnis, was hij geen enkele keer verschenen tijdens de behandeling van zaak.



In deze zaak gaat het om een zogeheten verzetzaak. Hiervan is sprake omdat Bouterse in 2019 bij verstek veroordeeld is. Daarom had hij niet de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, maar moest hij verzet aantekenen. Dit verzet is in januari 2020 toegekend. De bedoeling was om de zaak al eerder te hervatten, maar vanwege de coronamaatregelen was dat niet haalbaar.