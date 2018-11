Adviseur Kremlin: Europa is niet levensvatbaar op zichzelf

Sancties

,,Op cultureel vlak voel ik me Europeaan, maar niet meer vanuit politiek oogpunt”, verklaart de topadviseur die ook verbonden is aan de faculteit wereldeconomie en internationale zaken van de Economische Hogeschool in Moskou. Als jongeman was Karaganov ervan overtuigd dat Rusland tot het Westen behoorde, maar nu ziet hij dat helemaal anders. De liberale elite heeft de Europese waarden een andere richting uitgeduwd.

,,We wilden behoren tot het Europa van de Gaulle en Adenauer, maar we waren naïef”, zegt hij. Volgens Karaganov bestaat Europa enkel nog maar uit een hoop problemen: massale migratie uit het zuiden, een allesoverheersende politieke correctheid en tolerantie tegenover nieuwkomers, een slechtere concurrentiepositie tegenover een economisch sterker wordend Azië en een verzwakte NAVO onder leiding van Trump.

Europa is de geopolitieke strijd aan het verliezen, de macht verschuift naar het oosten. Ruslands toekomst ziet hij dan ook eerder in een alliantie met China - meer bepaald in een Russisch-Chinees Groot Azië dat voor alle duidelijkheid niet tegen Europa is gericht. ,,Europa heeft ons nodig”, besluit Karaganov. ,,Geostrategisch stelt Europa niet veel meer voor en is op zichzelf niet levensvatbaar.”