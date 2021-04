Acties Biden tegen wapengeweld misschien ‘lullig gebaar’, maar soms begint het daarmee

Toevalligerwijs tien jaar na de grootste - en uitzonderlijke - schietpartij in Nederland, in de Ridderhof in Alphen aan den Rijn, probeert president Joe Biden in Amerika aan te pakken wat in zijn land bijna schering en inslag is. Terwijl hij deze week bezig was maatregelen tegen wapengeweld aan te kondigen, waren er weer twee incidenten. Een voormalig footballspeler schoot vijf mensen in een huis dood, in Texas vlogen kogels in het rond in een meubelzaak.