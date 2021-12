Achttien jaar cel voor echtgenoot oppositieleider Belarus

Dit was 2021 Jared (20) gaf zijn leven voor zijn droom: Biden keek ‘respect­loos’ op zijn klokje tijdens ceremonie

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: Jared Schmitz. Hij was nog een baby toen Amerika twintig jaar geleden op 11 september werd aangevallen. De oorlog die erop volgde kostte hem dit jaar het leven.

12 december