Achtergelaten zoon (6) probeert zich vast te klampen aan auto moeder en overlijdt

Moeder Brittany Gosney stelt dat partner James Hamilton (42) haar de opdracht gaf om ‘zich te ontdoen’ van haar drie kinderen, maakte de lokale sheriff bekend. Hamilton is niet de vader van de kinderen. Ook hij is opgepakt, zo melden Amerikaanse media.

Gosney reed midden in de nacht op zaterdag 27 februari naar de omgeving van het nationaal park Rush Run Wildlife in Ohio met James en twee andere kinderen. De kinderen moesten uit het minibusje stappen, gaf ze in een verhoor toe. Ze kroop terug achter het stuur en maakte aanstalten om weg te rijden. De jongen klampte zich vast aan het deurportier, wat de moeder niet belette om toch gas te geven. Het kind is enige tijd meegesleurd en belandde deels onder het voertuig. Toen Gosney de wagen alsnog tot stilstand bracht, was het kind al bezweken aan zijn verwondingen. De vrouw nam het lichaam mee in de wagen en reed terug naar de twee andere achtergelaten kinderen.