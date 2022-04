Achterblijvers in Kramatorsk zetten zich schrap voor de komst van de Russen

Met video Dode patiënt ligt vier dagen onopge­merkt op spoedeisen­de hulp in Brits ziekenhuis

Een ziekenhuis in de Britse plaats Grimsby is in ernstige verlegenheid gebracht nadat een overleden patiënt vier dagen in een kamer op de spoedeisende hulp had gelegen zonder dat iemand het doorhad. Het bestuur erkent de fout en gaat in een verklaring door het stof.

12 april