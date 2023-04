Acht illegale migranten dood aangetroffen in moeras aan Canadees-Amerikaanse grens

De autoriteiten zijn nog op zoek naar de eigenaar van de boot. Die is sinds woensdag vermist. Het gaat vermoedelijk om iemand van de inheemse gemeenschap van Akwesasne, een gebied dat zowel in Canada als in de Verenigde Staten gelegen is. Volgens de politie van de inheemse gemeenschap is er recent een ,,toename van het aantal mensen dat via Akwesasne de Verenigde Staten is binnengekomen”.