Acht doden door schietpartij op Russische universiteit, schutter uitgeschakeld

Andere videobeelden tonen een geheel in het zwart geklede man die gewapend richting het universiteitsgebouw wandelt. Rustig, alsof er niets aan de hand is. Volgens de universiteit gebruikte de schutter een ‘niet-dodelijk’ vuurwapen, dat eigenlijk is bedoeld voor het afvuren van rubberen of plastic kogels, maar zulke wapens kunnen omgebouwd worden.

De schutter zou volgens de universiteit zijn doodgeschoten, maar dat is tegengesproken door onder meer de Russische onderzoeksdienst. Hij zou zijn opgepakt en daarbij gewond zijn geraakt. Volgens de gouverneur van de regio, Dmitry Makhonin, die ter plaatse is, wordt nu gekeken naar berichten over mogelijke handlangers, zegt hij tegen het Russische persbureau TASS. ,,Een van de aanvallers is uitgeschakeld en we checken nu informatie over mogelijke handlangers. Het kan zijn dat studenten door de angst dingen hoorden of zagen, want de schoten zijn gestopt.”