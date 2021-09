Acht doden bij schietpartij op universiteit Rusland, schutter was student: ‘Gedreven door haat’

VIDEOBij een schietpartij op een universiteit in de Russische stad Perm zijn zeker acht doden gevallen. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt, maar hoeveel is nog onduidelijk. Sommige berichten spreken over veertien gewonden. De schutter, een student, is uitgeschakeld. Hij zou gewond zijn geraakt bij zijn aanhouding, zegt de Russische onderzoeksdienst.

Studenten en docenten sloten zich volgens Russische media op in klaslokalen. Ook zouden studenten deuren van lokalen hebben geblokkeerd met stoelen om de schutter buiten te houden.

Wie niet weg kon komen, werd aangespoord zich uit de voeten te maken. Op videobeelden is te zien dat mensen uit ramen sprongen om uit het gebouw te ontsnappen. Ook daarbij zouden mensen gewond zijn geraakt.

Andere videobeelden tonen een geheel in het zwart geklede man die gewapend richting het universiteitsgebouw wandelt. Rustig, alsof er niets aan de hand is. Volgens de universiteit gebruikte de schutter een ‘niet-dodelijk’ vuurwapen, dat eigenlijk is bedoeld voor het afvuren van rubberen of plastic kogels, maar zulke wapens kunnen omgebouwd worden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De schutter zou volgens de universiteit zijn doodgeschoten, maar dat is tegengesproken door onder meer de Russische onderzoeksdienst. Hij zou zijn opgepakt en daarbij gewond zijn geraakt.

Volgens de gouverneur van de regio, Dmitry Makhonin, die ter plaatse is, wordt nu gekeken naar berichten over mogelijke handlangers, zegt hij tegen het Russische persbureau TASS. ,,Een van de aanvallers is uitgeschakeld en we checken nu informatie over mogelijke handlangers. Het kan zijn dat studenten door de angst dingen hoorden of zagen, want de schoten zijn gestopt.”

Volledig scherm De Russische nationale eenheid is aangekomen bij de universiteit in Perm. © REUTERS

Gedreven door haat

De verdachte is een 18-jarige student van de universiteit, melden de autoriteiten. Er zijn geen uitspraken gedaan over zijn motief. Lokale media melden dat de man op sociale media een foto van hemzelf had geplaatst met een geweer, helm en munitie. Hij impliceerde in het bijschrift dat hij niet werd gedreven door politiek of religie, maar door haat.

Perm, ongeveer 1300 kilometer ten oosten van de hoofdstad Moskou, is de tweede Russische stad die dit jaar is opgeschrikt door een schoolschietpartij. In mei opende een oud-student het vuur op zijn school in de Russische stad Kazan. Daarbij kwamen zeven leerlingen en twee leraren om. Dat was de dodelijkste schietpartij op een school sinds 2018, toen een student op de door Rusland geannexeerde Krim twintig mensen doodde.

Rusland hanteert strenge regels voor wapenbezit, maar het is voor burgers niet onmogelijk om een vuurwapen te bemachtigen. Sommige vuurwapens zijn onder bepaalde voorwaarden te koop voor de jacht, zelfverdediging en sport. Na de schietpartij in Kazan werd de minimale leeftijd voor het kopen van vuurwapens met drie jaar verhoogd naar 21 jaar, maar die wet is nog niet ingegaan.

Volledig scherm Veiligheidstroepen bij de campus © REUTERS