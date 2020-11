Acht arrestanten aanslag Wenen eerder veroordeeld

Video en update IS claimt achter dodelijke terreuraan­slag in Wenen te zitten

3 november Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) zou verantwoordelijk zijn voor de dodelijke aanslag van gisteravond in Wenen. De 20-jarige dader werd door de politie doodgeschoten. Het was al bekend dat de geradicaliseerde moslim een IS-aanhanger was. Hij zou in juli tevergeefs hebben geprobeerd munitie te kopen in Slowakije en was toen niet alleen, melden Duitse media.