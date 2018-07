Accountant moet 'zakgeld' Europarlement jaarlijks gaan controleren

Desalniettemin is hij nog lang niet tevreden. ,,De lijst van uitgaven die zijn toegestaan is nog steeds zo vaag dat controle voor elk accountant eigenlijk een onmogelijke opgave is. En eigenlijk zou er ook gewoon zicht moeten komen op die uitgaven zelf.”



Veel Nederlandse leden vinden de parlementaire controle zo mager, dat ze al jaren zelf een accountant inhuren. Die mogen ze dan ook weer ten laste brengen van hun bureaukosten.



In de nieuwe voorstellen staat ook dat Parlementsleden ongebruikt geld moeten terugsturen, maar dat – zegt De Jong – is nu al zo. ,,Alleen gebeurt het nauwelijks.”



Dat spoort met interne cijfers waarop deze krant begin vorig jaar de hand wist te leggen. Toen bleek dat op een totaal van meer dan 311 miljoen aan uitbetaalde bureaukosten in de acht jaar daarvoor, nog geen anderhalf miljoen terugkwam. De rest was schoon op.



Wat op zich een prestatie is, want de bureaukosten komen voor elk lid bovenop zijn of haar 8 mille salaris, reis- en personeelsvergoedingen en een dagvergoeding van 300 euro per vergaderdag.