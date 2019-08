Abrupt einde aan thuisvakantie: vandalen snijden zwembad van 50.000 liter kapot

Voor een gezin uit het Belgische Waasmunster is de zomervakantie in mineur geëindigd. Vandalen sneden in de nacht van dinsdag op woensdag het zwembad kapot met een mes. Zo’n 50.000 liter water stroomde weg. Kris Truyts, een alleenstaande moeder van drie, reageert boos en aangeslagen. ,,We zijn niet op vakantie gegaan en ik had lang gespaard om mijn kinderen dit zwemplezier te gunnen.”

Het was hun grote trots: een zwembad van tien bij vijf meter in de achtertuin waar de kinderen een hele zomer plezier aan beleefden. ,,Ik sta er alleen voor met drie kinderen en we gaan nooit op vakantie. Ik heb lang moeten sparen om dit zwembad te kunnen aankopen”, vertelt Kris Truyts. ,,Voor ons is het prijskaartje van 1.300 euro best stevig en het kost uiteraard ook veel geld om het te vullen. Daarom dat we er zelf zoveel zorg aan hebben besteed. Het staat hier sinds vorig jaar en had het zelfs gevuld de winter overleefd. Deze week had ik het zwembad nog een grote schooonmaakbeurt gegeven omdat ze dit weekend opnieuw zomerse temperaturen voorspellen.”

Het vandalisme moet gebeurd zijn tussen elf uur 's avonds en middernacht. Buren hoorden rond die tijd heel wat lawaai van roepende jongeren. ,,We weten wie de daders zijn”, vervolgt Kris. ,,Het is een bende jongeren tussen 14 en 17 jaar die al een hele tijd de buurt teistert.”

Volledig scherm Het enorme zwembad stroomde volledig leeg. © Kristof Pieters

De politie trad in het verleden ook al op tegen de bende. Er werden zelfs mobiele camera’s geplaatst in een aangrenzende wijk. Buurtbewoners klagen al enkele jaren over pesterijen en vandalisme. Wat ooit begon als kattenkwaad, is intussen uitgegroeid tot ernstige overlast die de hele buurt verziekt.

Het zwembad van het gezin werd kapot gesneden met een mes. ,,Dat weten we omdat het lemmet van het mes is afgebroken en nog in het zwembad stak”, zucht Kris. ,,Ze hebben de kant gekozen waar de meeste druk op stond. De daders moesten wel eerst over de omheining van de tuin klimmen. Jammer genoeg hebben we zelf niks gehoord. Ik slaap aan de voorkant en ook de hond lag in de kamer. We hebben de schade pas ’s morgens ontdekt. Om terug over de omheining te klauteren, hebben ze een tuinstoel gebruikt. Daarop stonden goede voetafdrukken maar de politie vond dit te weinig om er meer mee te doen.”

Volledig scherm Het lemmet van het mes bleef in de wand van het zwembad steken. © Kristof Pieters

Het is niet de eerste keer dat de familie het mikpunt is van de bende. “Ze hebben eerder ook al stenen door onze rolluiken gegooid en in de winter de kinderen met sneeuwballen bekogeld. Het was nu wel al een tijdje rustig maar dit incident is voor mij de spreekwoordelijke druppel. Ik hoop dat gemeente en politie de situatie gaan aanpakken.” Naar het motief blijft het voor Kris gissen. ,,Jaloezie? Blind vandalisme? Ik weet het niet maar mijn kinderen zijn nu wel ontroostbaar. Onze zomervakantie is alvast in mineur geëindigd.”

Volledig scherm Op een tuinstoel is een duidelijke voetafdruk te zien, het blad van het gebruikte mes werd achtergelaten. © Kristof Pieters

Volledig scherm Zo zag het zwembad eruit voor het vandalisme. © Kristof Pieters