Zeker vijf doden door lawine in Oosten­rijks skigebied

In het Oostenrijkse Tirol aan de grens met Zwitserland zijn vrijdag minstens zeker vijf mensen omgekomen door een lawine. Een grote hulpactie kwam op gang, maar reddingsploegen waren te laat om de slachtoffers te redden, melden Oostenrijkse media over het drama in Spiss.

18:11