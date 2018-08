Aartsbisschop krijgt één jaar huisarrest voor verzwijgen kindermisbruik

Wilson is de hoogstgeplaatste katholieke geestelijke die nu een straf heeft gekregen in een zaak rond het jarenlange kindermisbruik in de kerk. In mei werd hij al schuldig bevonden aan het verzwijgen van het misbruik. Volgens de rechter had hij willens en wetens priester James Fletcher jarenlang de hand boven het hoofd gehouden. Al in 1976 zouden twee slachtoffers zich bij hem hebben gemeld met verhalen over het misbruik. Fletcher werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik en overleed in 2006 in de gevangenis.