Aanval van gewapende mannen op hotel in Kabul duurt voort: minstens vijf doden

De aanval is nog steeds niet opgeëist. De operatie in het vijfsterrenhotel is na bijna twaalf uur nog steeds aan de gang. Volgens de Afghaanse zender Tolo News is de situatie echter wel enigszins gekalmeerd.

Volgens het ministerie drongen vier aanvallers kort na 21.00 uur plaatselijke tijd het hotel binnen en stichtten zij brand in de keuken. Vervolgens gingen zij verder het hotel in en verschansten zich op een van de bovenste verdiepingen. Het ministerie meldt dat twee aanvallers door speciale eenheden zijn gedood.

De veiligheidsdiensten proberen de rest van het hotel veilig te stellen en gasten die zich nog in het hotel bevinden te bevrijden. In totaal zijn meer dan honderd mensen uit het hotel gered. Onder hen zijn zestien buitenlanders. Het is niet bekend uit welk land ze komen.

Vlucht

Ooggetuigen verklaarden voor de lokale zender Tolo TV dat zij op hun vlucht zeker vijftien doden hadden gezien. De daders schoten volgens hen willekeurig op hotelgasten en personeelsleden.

In het hotel was ten tijde van de aanval een bruiloftsfeest aan de gang. Ook was er zaterdag een conferentie voor computerexperts waar ongeveer honderd mensen aan deelnamen.



Het Intercontinental, dat op een heuvel ten westen van Kabul ligt, was in 2011 ook al het doelwit van een vijf uur durende aanval. Talibanstrijders drongen er op 28 juni het hotel binnen met machinegeweren en bommen. Er vielen 21 doden, onder wie ook de negen aanvallers.

Volledig scherm © AP