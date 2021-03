Aanval jihadisten op miljardengasproject in Mozambique: ‘tientallen doden, slachtoffers onthoofd’

Jihadisten openden deze week de aanval op het ongeveer 75.000 inwoners tellende Palma, een belangrijk knooppunt in de gasrijke regio. Zo’n tweehonderd mensen, onder wie ook buitenlanders, zochten een veilig heenkomen in een plaatselijk hotel. Zij zouden later zijn overgebracht naar een zwaarbewaakte gasinstallatie waar ook omwonenden naartoe waren gevlucht.

Mensen in Palma worden ook via de lucht geëvacueerd. Het Zuid-Afrikaanse beveiligingsbedrijf Dyck Advisory Group zei zaterdag zeker twintig personen met helikopters in veiligheid te hebben gebracht. Omdat mobiele telefonie is verstoord, komt maar mondjesmaat informatie naar buiten over de situatie in de stad. Volgens bronnen ter plaatse heeft de overheid de situatie nog niet onder controle in de kustplaats.