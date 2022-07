Aantal Nederlanders in Belgische cellen met ruim kwart gestegen

Het aantal Nederlandse gedetineerden in gevangenissen in België is in vier jaar tijd met meer dan 25 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische minister van Justitie. In totaal zitten momenteel 363 Nederlanders in de cel bij onze zuiderburen.

Dat zijn er 78 meer dan in 2018 (285) en daarmee vormen Nederlanders de op twee na grootste groep binnen de gevangenispopulatie. Een van de oorzaken van de stijging is de opgevoerde strijd tegen de georganiseerde misdaad en de drugshandel, meldt persbureau Belga. Van alle buitenlandse gedetineerden in Belgische gevangenissen komen de meeste uit Marokko (861) en Algerije (509). Nederland heeft qua aantal Roemenië (255), Albanië (293) en Frankrijk (213) achter zich gelaten.

Ook de totale gevangenispopulatie in België is gestegen, blijkt uit cijfers van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Op 1 januari telde België 10.614 gevangenen, 322 meer dan een jaar eerder. ‘Deze stijging is vooral te danken aan Operatie Sky, de grootste strijd tegen de georganiseerde misdaad in de afgelopen twintig jaar. Dat dossier alleen al is goed voor meer dan 800 aanhoudingen, waarvan ruim 250 in voorlopige hechtenis’, aldus de bewindsman.

Buitenlandse veroordeelden

Van de totale gevangenisbevolking hebben 4667 gedetineerden (44 procent) een buitenlandse afkomst. Dat aandeel bleef de voorbije jaren hoog, blijkt volgens Het laatste nieuws uit de cijfers die Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) verkreeg via een parlementaire vraag aan het adres van de Justitieminister. Het was voor Van Langenhove aanleiding zijn pleidooi te herhalen om veroordeelde buitenlanders hun straf zoveel mogelijk te laten uitzitten in hun land van herkomst. ‘Het is tijd dat de druk op betrokken landen wordt opgevoerd’, citeert de krant de volksvertegenwoordiger.

Minister Van Quickenborne wees er vervolgens op dat vorig jaar 91 gedetineerden die illegaal in België verbleven, zijn overgebracht naar hun land van herkomst. Dat was het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. ‘We zijn ook in gesprek met de belangrijkste landen om het aandeel terug te sturen vreemdelingen verder op te drijven.’

Overbevolking

Door de stijging van het aantal gedetineerden kampt België met overbevolking in zijn gevangenissen. Daar is eigenlijk maar plaats voor 9600 gevangenen (1014 minder dan nu). Minister Van Quickenborne wil daarom nieuwe gevangenissen openen in Haren (Brussel) en in Dendermonde, samen goed voor 382 extra plaatsen. De opening staat gepland voor december, maar die datum staat onder druk omdat er niet genoeg cipiers zijn gevonden. Sterker nog: in 31 van de 35 Belgische gevangenissen heerst momenteel een personeelstekort.

Volgens de minister is begin juli een spoedprocedure gestart om de 1200 vacatures in te vullen. Daarnaast wil hij tegen september 2023 celstraffen van minder dan zes maanden schrappen, wat het aantal gedetineerden moet doen afnemen. Tegelijkertijd wil hij gevangenisstraffen van minder dan twee jaar effectief (oftewel niet voorwaardelijk) laten uitzitten, waardoor de druk op het gevangeniswezen zal toenemen.

Tilburg

Van 2009 tot en met 2016 bracht België bijna 700 gevangenen onder in de Penitentiaire Inrichting Tilburg. De zuiderburen huurden er celruimte in hun strijd tegen de overbevolking in de eigen gevangenissen. Tot 650 Belgische gevangenen stonden er onder toezicht van Nederlandse cipiers.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: