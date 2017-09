Aantal kinderontvoeringen naar buitenland stijgt

Krokodil grijpt handenwassende verslaggever

12:18 Een verslaggever is tijdens zijn vakantie in Sri Lanka door een krokodil gegrepen. Paul McClean, een 24-jarige journalist van de Financial Times, was met vrienden op vakantie. Hij spoelde na toiletbezoek zijn handen af in een lagune en werd vervolgens onder water getrokken, hij overleefde de aanval niet.