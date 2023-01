Aantal inwoners China voor het eerst in zestig jaar gedaald

De bevolking van China is het afgelopen jaar met zo’n 850.000 personen gekrompen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Chinese nationale statistiekbureau. Het is voor het eerst sinds 1961 dat het land te maken heeft met een bevolkingsdaling.

Aan het einde van 2022 had het land 1.411,75 miljoen, ofwel ruim 1,4 miljard, inwoners. Het jaar ervoor waren dat er nog 850.000 meer. In 2022 had China het hoogste sterftecijfer sinds 1974: 7,37 doden per duizend inwoners. Dat getal lag in 2021 nog op 7,18. Het geboortecijfer daalde flink: van 7,52 baby’s per duizend inwoners naar 6,77, het laagste cijfer sinds de geboortestatistieken worden bijgehouden.

Het dalende aantal geboortes in het land is volgens experts onder meer het gevolg van de enorm gestegen kosten voor scholing, waardoor veel Chinezen kiezen voor geen of slechts één kind. Ook ervaart het land nog steeds de gevolgen van de eenkindregel die er tussen 1980 and 2015 gold. De afschaffing van deze maatregel zorgde voor een kleine geboortegolf, maar het effect zwakte snel af. In 2021 werd door de Chinese overheid besloten dat gezinnen voortaan in plaats van maximaal twee kinderen nu drie kinderen mochten krijgen.

China is nog altijd het land met de meeste inwoners te wereld. Op de tweede plaats staat India, dat China dit jaar waarschijnlijk voorbijschiet. Dat is enkele jaren eerder van verwacht, meldde de Verenigde Naties vorig jaar. In India krijgt een vrouw gemiddeld 2,2 kinderen, ten overstaan van 1,2 in China. Het aantal kinderen per moeder wereldwijd is sterk afgenomen sinds de jaren zeventig.