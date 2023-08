Aantal drone-aanvallen in Rusland neemt snel toe: ‘Ontwikkeling van deze modellen gaat razendsnel’

Levenslang voor Amerikaan­se vrouw die haar ‘zombiekin­de­ren’ vermoordde

Een Amerikaanse vrouw is tot levenslang veroordeeld voor de moord op haar twee kinderen. Lori Vallow Daybell geloofde in theorieën die het einde der tijden voorspellen en dacht dat haar kinderen zombies waren geworden. Ze werd ook veroordeeld voor moordplannen op de ex van haar tweede man.