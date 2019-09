Aantal doden noodweer Spanje loopt verder op

Het laatste slachtoffer is een man van 41 jaar die zaterdag bij Orihuela, tussen Alicante en Murcia, dood is aangetroffen. Hij is het tweede slachtoffer die in Orihuela door het noodweer is omgekomen.

Orihuela is ook een van de plaatsen waar Sánchez de schade is komen opnemen. Hij beloofde er alle mogelijke hulp. ,,Wij zullen er zijn (om te helpen).’’ De plaats ligt aan de rivier de Segura, een van de stromen die door het overtollige regenwater ver buiten haar oevers is getreden.

Verdreven

Als gevolg van de overstromingen in de regio zijn naar schatting 3500 mensen uit hun woningen verdreven. Speciale eenheden van de strijdkrachten hebben 450 mensen uit benarde posities moeten halen, vooral op ondergelopen afgelegen plaatsen. In de regio valt naar schatting 260 liter regenwater per vierkante meter per jaar, terwijl er in de afgelopen dagen 300 liter per vierkante meter uit de hemel kwam. Het slechte weer verplaatst zich naar het westen.

Bekijk hier beelden van het noodweer in Spanje: