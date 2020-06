Aantal coronabesmettingen in Europa stijgt voor het eerst in maanden weer

Voor het eerst in maanden stijgt het aantal dagelijkse coronabesmettingen in Europa weer. Dit werelddeel telt meer dan 2,5 miljoen besmettingen. Dat bevestigde Hans Kluge, directeur van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag.

Het Europese aandeel in het aantal besmettingen wereldwijd is gedaald in vergelijking met eerder dit jaar, maar toch worden er dagelijks nog bijna 20.000 nieuwe Europese gevallen en meer dan 700 overlijdens genoteerd. Sinds vorige week stijgt het aantal besmettingen in Europa weer, voor het eerst in maanden, en vooral dat zorgt voor de nodige ongerustheid bij het WHO. ,,Ik heb dan ook wekenlang gewaarschuwd voor een heropflakkering als landen hun maatregelen zouden aanpassen”, bekende Kluge vandaag tijdens een digitaal persmoment.

Quote Als we de stijging van het reproduc­tie­ge­tal niet snel onder controle krijgen, zal de Europese gezond­heids­zorg opnieuw zwaar belast worden Hans Kluge, WHO Europa

De stijging werd vastgesteld in dertig Europese landen. In elf landen is er bovendien sprake van een significante stijging van het reproductiegetal tijdens de voorbije twee weken. ,,Als we dat niet onder controle krijgen, zal de Europese gezondheidszorg opnieuw zwaar belast worden”, alarmeert Kluge. De WHO Europa-directeur erkent wel dat in Polen, Duitsland, Spanje en Israël snel is gereageerd op nieuwe uitbraken, die zich voordeden in scholen, mijnen en de voedingsindustrie. Ook wordt er in veel landen steeds meer getest, waardoor het aantal bekende besmettingen automatisch ook stijgt.

Vleesindustrie

,,We onderzoeken waarom er net in de voedingsindustrie, en dan vooral in vleeswarenbedrijven, meerdere uitbraken zijn geweest”, vulde Catherine Smallwood, als arts verantwoordelijk voor spoedgevallen bij WHO Europa, aan. ,,In die zoektocht naar mogelijke oorzaken kijken we vooral naar social distancing die misschien moeilijk toepasbaar was of de koude temperaturen in die bedrijven. Voor besmettingen in voedingsproducten zien we geen groot risico.”

Wereldwijd staat de teller intussen op 9 miljoen besmettingen en meer dan 400.000 overlijdens. ,,De pandemie blijft versnellen. Zondag waren er 183.020 bevestigde besmettingen in 24 uur, een dagrecord”, aldus WHO Europa.

Volledig scherm Hans Kluge, directeur van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). © AFP