Aantal besmettingen coronavirus China boven de zestig

Jongen in VS gearres­teerd voor moord op drie kinderen en vrouw

3:31 In de Amerikaanse staat Utah is vrijdag een gewapende jongen gearresteerd nadat hij vermoedelijk drie kinderen en een vrouw had doodgeschoten. Hij werd opgepakt toen hij een vijfde slachtoffer vergezelde in het ziekenhuis, meldt de politie. De leeftijd van de jongen is niet bekendgemaakt.