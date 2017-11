Aanslagpleger New York schreef op briefje dat hij handelde uit naam van IS

Het incident vond plaats in Lower Manhattan bij Hudson Street en Chambers Street. In eerste berichten was sprake van een automobilist die vanuit zijn voertuig op voorbijgangers schoot. Zes mensen waren op slag dood, twee overleden later aan hun verwondingen. Zeker vijftien mensen raakten gewond.



De auto was voorzien van logo's van Home Depot, een Amerikaanse doe-het-zelf keten. De dader is vervoerd naar een ziekenhuis, welk ziekenhuis is nog niet bekend.



De dader is volgens de politie 29 jaar oud. Amerikaanse media melden over hem dat hij Sayfullo Saipov heet, oorspronkelijk uit Oezbekistan komt en een rijbewijs had uit Tampa (Florida). Hij woonde echter in Paterson, New Jersey. Sinds zijn aankomst in de VS werkte hij als chauffeur van vrachtwagens en voor taxibedrijf Uber. Hij had een 'green card'; een officiële verblijfsvergunning.