Aanslagen van de omvang als in Sri Lanka zijn (relatief) zeldzaam

Nederland­se (54) omgekomen in 5-sterren hotel, dader schoof netjes bij paasbuffet aan

16:58 Bij de gruwelijke aanslagen in Sri Lanka is vandaag één Nederlandse vrouw omgekomen. De 54-jarige vrouw overleed als gevolg van de aanslag op het Cinnamon Grand Hotel in hoofdstad Colombo, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).