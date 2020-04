Aanslag synagoge Halle: schutter aangeklaagd voor dubbele moord en reeks pogingen

Een half jaar na de aanslag op een synagoge in de Duitse stad Halle is verdachte Stephan B. (27) in beschuldiging gesteld wegens tweevoudige moord en meerdere pogingen daartoe. Dat heeft het federale parket in Karlsruhe dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Volgens de aanklacht plande B. op 9 oktober 2019 vanuit ‘een antisemitisch, racistisch en xenofoob sentiment een aanslag op 68 medeburgers met het joodse geloof’. Hij wordt ook beschuldigd van zware roofzuchtige afpersing en opruiing en moet terechtstaan voor de hogere regionale rechtbank in Naumburg, melden Duitse media.

Stephan B. uit Eisleben, zo’n 30 kilometer van Halle, was met meerdere vuurwapens en explosieven naar de synagoge gereden. Omstreeks het middaguur probeerde hij de toegangsdeur tevergeefs open te schieten met een machinegeweer. In de synagoge bevonden zich tientallen Joden vanwege de viering van Jom Kipoer of Grote Verzoendag, de belangrijkste joodse feestdag. Uit frustratie besloot hij daarna om mensen met een migratieachtergrond dood te schieten.

Helmcamera

Zijn eerste slachtoffer was een 40-jarige voorbijgangster. Hij schoot haar dood in de buurt van het joodse kerkhof. Daarna opende B. het vuur op klanten van een Döner-zaak in de buurt. Daarbij vielen meerdere gewonden. Een 20-jarige Duitser raakte zwaargewond. De schutter vertrok maar kwam even later terug met een ander wapen en doodde hem met verschillende schoten, zo was te zien op beelden die zijn gemaakt met zijn helmcamera.

De video, die hij op sociale media plaatste en 35 minuten livestreamde op videositeTwitch, bevat duidelijke verwijzingen naar een antisemitisch en extreemrechts motief, verklaren bronnen dichtbij het onderzoek tegenover Der Spiegel. Zo scheldt de twintiger herhaaldelijk tegen ‘Joden’ en ‘Kanaken’ (Duitsers met wortels in Turkse, Arabische of Zuid-Europese landen, red.).

Volgens een groep die online extremisme volgt, sprak de schutter in de 36-minuten durende video een combinatie van Duits en Engels. Hij verklaarde voor de schietpartijen dat Joden ‘de oorzaak zijn van problemen zoals feminisme en massa-immigratie’ en ontkende de Holocaust, meldt persbureau AP.

Bloedbad

Voor de aanval publiceerde de schutter een antisemitisch manifest, waarin hij aankondigde ‘zoveel mogelijk anti-blanken’ te willen doden. Bij voorkeur Joden, zo melden Duitse media. ‘Zij zijn de schuld van alles.’ In het schrijfsel wordt ook expliciet de synagoge van Halle (Saksen-Anhalt) genoemd als doelwit.