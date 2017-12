'Aanslag op Britse premier May voorkomen'

De veiligheidsdiensten hadden de twee al langer in het vizier. Volgens de politie wilden ze een geïmproviseerde bom tot ontploffing brengen in Downing Street, bij de ambtswoning van de premier in Londen. In de chaos die daarop zou volgen, wilden ze May doden.



De twee verdachten worden vervolgd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag en moeten woensdag voor de rechter verschijnen. Volgens een woordvoerder van May zijn in het afgelopen jaar negen aanslagen in het Verenigd Koninkrijk verijdeld.