Aanslag London Bridge: ernstig gewonde afwasser Lukasz leidde aanval tegen terrorist

De Poolse keukenmedewerker Lukasz Koczocik (38) is glazen aan het wassen in de kelder van het statige pand Fishmongers’ Hall wanneer hij geschreeuw hoort. Hij rent naar boven en aarzelt niet om recht op de terrorist af te stormen die met een mes aan het insteken is op willekeurige slachtoffers. Met een ceremoniële speer in zijn handen gaat hij volgens getuigen meer dan een minuut lang een man tot man gevecht aan met terrorist Usman Khan.

,,Op het moment dat we geschreeuw horen is hij glazen aan het afwassen in de kelder”, vertelt Toby Williamson, ceo van de Fishmongers’ Hall, een monumentaal gebouw bij London Bridge. ,,Het geschreeuw is zo luid dat Lukasz beslist om er meteen op af te gaan. Hij rent naar boven en het is snel duidelijk dat er een ‘slechterik’ in het gebouw is. De terrorist heeft twee messen. Er is overal bloed, geschreeuw: chaos”, aldus Williamson.

Tijd winnen

,,Lukasz trekt een lange stok (speer) van de muur, en haalt uit naar de terrorist. Het is duidelijk dat de aanvaller een beschermend vest draagt want de uithaal heeft weinig impact. De afwasser koopt op die manier wel tijd. Hij blijft doorvechten. En door zijn actie kunnen anderen zich in veiligheid brengen.” De ceo verklaart dat Lukasz ernstig gewond raakt tijdens het gevecht, maar dat hij weigert op te geven. Hij incasseert zeker vijf messteken.

Het is het moment voor twee andere mannen om in actie te komen. Een man grijpt de slagtand van een narwal vast, een andere pakt een brandblusapparaat beet. De aanvaller beseft dat hij in het nauw is geraakt en probeert naar buiten te vluchten. Hij kan niet ontkomen omdat portier Gary de deur gesloten houdt. Een andere medewerker, Dawn, kan de hulpdiensten bellen.

Vestiaire

Daarop verlegt de aanslagpleger zijn aandacht naar twee meisjes, Alla en Sandra, die aan de slag zijn in de garderobe. ,,Ze gaan door een hel, maar overleven”, aldus Williamson. Onderhoudsman Andy, een ex-agent en een andere ‘moedige aanwezige’ helpen ondertussen mee om de deur gesloten te houden. Andy krijgt daarop een messteek in zijn schouder. Hij beseft dat hij de deur niet langer gesloten kan houden.

Terrorist Khan slaagt erin het gebouw uit te komen en baant zich een weg naar London Bridge. Hij wordt nog steeds achternagezeten door de ernstig gewonde Poolse medewerker. ,,Lukasz leidt op straat de aanval tegen de terrorist. Hij schreeuwt naar burgers dat ze zich uit de voeten moeten maken. Maar enkelen schrikken er niet voor terug om op alle mogelijke manieren te helpen.”

Volledig scherm Helden gewapend met een slagtand en brandblusapparaat gaan de strijd aan met de terrorist. © Videostill

Ook de mannen met de slagtand en het brandblusapparaat blijven Khan achtervolgen op London Bridge. De terrorist wordt omsingeld en uiteindelijk zelf aangevallen. Hij kan geen kant meer uit. Lukasz voelt zich verzwakken door het vele bloedverlies. ,,Maar op dat moment zit zijn taak erop, de politie is net aangekomen en het vervolg is op beeld vastgelegd.”

Khan wordt kort daarna in de borst geschoten door de politie en bezwijkt. Later zou blijken dat hij een valse bomgordel droeg.

Volgens de ceo heeft Lukasz het ziekenhuis ondertussen verlaten. Gisteren werd bekend dat de Poolse autoriteiten de keukenmedewerker zullen eren voor zijn moed en zelfopoffering.