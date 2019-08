Aanklagers willen doodstraf voor man die elf mensen doodschoot in synagoge

Grote brand bij toeristi­sche trekpleis­ter op Ibiza, vakantie­gan­gers geëvacu­eerd

26 augustus Door een grote brand in Cale de Bou op Ibiza is vanmiddag een onbekend aantal toeristen en buurtbewoners geëvacueerd. Volgens de lokale pers stond er een groot perceel in lichterlaaie. Grote zwarte rookwolken waren in de wijde omtrek te zien.