Aanklager wil Franse agenten, die zwarte man mishandelden, langer gevangen houden

Drie van de vier Franse agenten die een zwarte man racistisch zouden hebben bejegend en mishandeld in zijn muziekstudio in Parijs, moeten voorlopig vast blijven zitten. Dat heeft de Franse aanklager Remy Heitz zondag geëist bij de rechtbank in Parijs, zo maakte hij bekend tijdens een persconferentie.

Justitie wil erop toezien dat ze onderling geen contact met elkaar hebben en geen druk kunnen uitoefenen op getuigen. De vierde agent, die een bus traangas in de studio zou hebben gegooid, moet volgens Heitz onder voorwaarden worden vrijgelaten.

Onderzoeksrechter

De onderzoeksrechter moet nog beslissen over de tenlasteleggingen en de detentiemaatregelen. De politiemannen werden eerder geschorst vanwege het incident, dat op beeld is vastgelegd en tot veel ophef heeft geleid in Frankrijk.



Het voorval gebeurde vorige week zaterdag. Het slachtoffer zei dat hij in de buurt van zijn studio zonder mondkapje op straat werd gesignaleerd en naar binnen ging om aan een boete te ontsnappen. De agenten achtervolgden hem en op beelden is te zien hoe ze minutenlang de man mishandelden. Tegen de politiemannen loopt een onderzoek naar ‘geweld met een racistisch motief’ en het afleggen van valse getuigenverklaringen.

Politiegeweld

Zaterdag waren er in het land talrijke betogingen tegen een nieuwe wet voor 'algemene veiligheid' en tegen politiegeweld. Meer dan zestig politieagenten raakten gewond. Ruim tachtig mensen zijn tijdens de protesten en ongeregeldheden gearresteerd.



Circa een derde van de slachtoffers onder de agenten liep de verwondingen in Parijs op. Op sociale media zijn beelden verspreid van groepen betogers die agenten in elkaar slaan.

Wet voor ‘algemene veiligheid’

De betogingen richten zich tegen de wet voor 'algemene veiligheid', omdat die het verbiedt agenten herkenbaar in beeld te brengen. Dit zou indruisen tegen de persvrijheid en politiemensen ten onrechte anonimiteit bieden op met name sociale media.



De betogingen zijn heftiger geworden, nadat de beelden opdoken van de mishandeling van de zwarte man door agenten. President Macron zei vrijdag dat ‘we ons moeten schamen’ voor de mishandeling van de zwarte muziekproducent Michel Zecler in Parijs.

