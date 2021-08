Aangrijpende beelden: mensen klampen zich vast aan vliegtuig Kaboel en storten naar beneden

Tempera­tuur in Zuid-Span­je smeult met 46,9 graden rond nationaal hittere­cord

15 augustus Spanje beleefde zaterdag met temperaturen tot 46,9 graden de heetste dag van het jaar. Of het nationale record uit 2017 van 46,9 graden in het zuidelijke Cordoba is geëvenaard of verbroken moet nog blijken. Toen werd in Montoro, eveneens in Andalusië, overigens zelfs 47,3 graden gemeten, maar dat is nooit officieel bevestigd.