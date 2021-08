Aan Frankrijk uitgeleende reuzenpanda bevalt van tweeling

Huan Huan, een door China aan Frankrijk uitgeleende reuzenpanda, is in de nacht van zondag op maandag bevallen van een tweeling. De welpjes, geboren omstreeks 01.00 uur, brengen het nageslacht van het pandavrouwtje en haar partner Yuan Zi op drie, meldt de dierentuin van Beauval in Midden-Frankrijk.

,De twee babybeertjes zijn roze, kerngezond, zien er groot genoeg uit en zijn prachtig”, verklaarde voorzitter Rodolphe Delord van Zoo-Parc de Beauval in Saint-Aignan tegenover persbureau AFP. De leiding van de dierentuin was in maart in de wolken toen Huan Huan - ‘gelukkig’in het Chinees - en haar partner Yuan Zi erin slaagden om acht keer in een weekend ‘contact’ te maken, zoals ze het noemde. Dierenartsen voerden voor de zekerheid ook een kunstmatige inseminatie uit.

De voortplanting van panda’s, in gevangenschap of in het wild, is lastig moeilijk, omdat maar weinig exemplaren volgens deskundigen ‘in de stemming komen’ of weten wat ze in dat geval moeten doen. De uiterst korte tijdspanne voor bevruchting maakt het extra lastig. Pandavrouwtjes zijn slechts eenmaal per jaar zo'n 24-48 uur vruchtbaar.

De tweeling van Huan Huan zal pas over 100 dagen een naam krijgen. Peng Liyuan, de echtgenote van de Chinese president Xi Jinping, mag kiezen hoe ze zullen heten, aldus de dierentuin. De welpjes hebben een grote broer Yuan Meng, die het levenslicht zag op 4 augustus 2017. Hij was de eerste panda ooit die in Frankrijk werd geboren. Zijn ouders zijn de topattractie in de dierentuin tussen Tours en Bourges (Loir-et-Cher).

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP