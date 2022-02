9-jarige Afghaanse jongen na drie dagen in put overleden

Haidar ‘heeft ons voor altijd verlaten’, tweette Anas Haqqani, adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Afghanistan. ‘Dit is weer een dag van rouw en verdriet voor ons land’, voegde hij eraan toe. Haidar ‘is niet langer bij ons’, bevestigde ook Abdullah Azzam, secretaris van vicepremier Abdul Ghani Baradar.

Helpen

Volgens Haidars grootvader, Haji Abdul Hadi (50), viel de jongen in het gat toen hij probeerde een volwassene te helpen bij het boren van een nieuwe put in het door droogte geteisterde dorp Shohak, bijna 400 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Kaboel.

Volgens officiële bronnen gleed het kind in de 25 meter diepe put, waarna het met behulp van een touw naar een diepte van ongeveer tien meter werd getrokken. Op die hoogte kwam Haidar vast te zitten. Talibanfunctionarissen deelden de afgelopen dagen een video op sociale media waarin te zien is hoe de jongen klem zit, maar wel zijn armen en bovenlichaam kan bewegen. In de video is te horen dat hij praat met zijn vader.

Om de jongen te redden groeven reddingswerkers met graafmachines een grote schuine greppel in de aarde. Het rotsachtige terrein bemoeilijkte de zaak echter. Vrijdagochtend slaagden zij erin Haidar te bereiken. Hij leefde toen nog, maar zijn toestand was slecht en hij moest ter plaatse behandeld worden. Uiteindelijk overleed hij aan zijn verwondingen.

Marokko

Het incident doet denken aan de 5-jarige Marokkaanse jongen Rayan, die begin februari overleed nadat hij in een put van 32 meter diep was gevallen. Het kostte reddingswerkers vijf dagen om Rayan uit de put te halen. De kleuter was al gestorven toen de hulpdiensten hem bereikten. Enkele dagen later stierf ook de 5-jarige Khalid in een Marokkaanse waterput.