87-jarige man vermoordt zijn vrouw met een hamer

Het stel woonde in een afgelegen villa in Oostrozebeke en was redelijk eenzaam. Buurtbewoners omschrijven ze als schuw en zeggen dat ze vooral op elkaar waren aangewezen. Zowel de man als de vrouw was gepensioneerd antiquair en, volgens HLN, bang om beroofd te worden. Daarom zaten ze bijvoorbeeld nooit in de woonkamer maar in de keuken, aan de achterkant van het huis.



De broer van de 87-jarige man ontdekte het drama toen hij boodschappen kwam brengen. Hij vond zijn schoonzus in een plas bloed en belde meteen de hulpdiensten. Dat mocht echter niet meer baten. Ze overleed niet veel later aan haar verwondingen.