8-jarige joyrider zet wéér eigen leven op spel: ‘Ik reed nu 180 kilometer per uur’

Flatbewo­ner New York vermorzeld door vallende lift in superde­luxe woontoren

15:19 In New York is gisteren een 30-jarige bewoner van een superdeluxe appartementencomplex in Manhattan op gruwelijke wijze om het leven gekomen nadat hij was geplet door een lift. Op het moment dat Sam Waisbren, het slachtoffer, op de begane grond de lift uitstapte en één voet in de lobby had gezet viel de nog volle lift met geopende schuifdeuren plotseling keihard een verdieping omlaag. De man was volgens de politie op slag dood.