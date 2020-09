6-jarige jongen zwaargewond nadat vader hem tijdens huwelijksnacht uit raam gooit

In de nacht van vrijdag op zaterdag brak er ruzie uit tussen de 37-jarige verdachte en zijn vrouw, die eerder op de dag nog getrouwd waren. De vrouw kreeg rake klappen maar kon ontsnappen. Vervolgens viel de man zijn 6-jarige zoon aan. Terwijl de vrouw om hulp riep, ging hij op zoek naar hun zoontje in hun appartement, dat zich op de vijfde verdieping bevindt. ,,En daar gooide hij zijn zoon uit het raam, als een vuilniszak", vertelt een ooggetuige.



De jongen overleefde de klap, maar raakte zwaargewond aan zijn hoofd. Daarna werd hij opnieuw aangepakt door zijn vader. Hij begint dan vanaf zijn balkon zware voorwerpen naar het kind te gooien waaronder een barbecue, gasfles en een stoel. Een tafel landt op de jongen, die kreunend ligt op de stoep.



Uiteindelijk grepen de buren in. ,,We moesten de jongen absoluut in veiligheid brengen, hij zou worden vermoord met alles wat zijn vader naar hem gooide.” Jongeren uit de buurt zijn achter de vader aangegaan en slaan hem in elkaar. Uiteindelijk arriveerde de politie, die was gealarmeerd door de vrouw, in grote aantallen en nemen de man in hechtenis.