55 olifanten sterven in Zimbabwe van honger

Dochtertje (4) ziet hoe Nederlan­der haar moeder doodt met hakmes: ‘Ik zei stop, maar hij stopte niet’

18:55 De 42-jarige Nederlander Thomas C. bleef zijn vriendin steken, zelfs toen zijn dochtertje hem smeekte te stoppen. Dat bleek vandaag voor de Belgische rechter. C. wordt beschuldigd van doodslag op zijn 38-jarige vriendin en van poging doodslag op haar buurvrouw. ,,Mijn moeder is dood door mijn vader met een hakmes. Ik zei ‘stop’ maar hij stopte niet’’, verklaarde de 4-jarige dochter.