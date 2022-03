40 graden warmer dan normaal op Antarctica

Het is momenteel veel warmer dan normaal op Antarctica. Daar zijn de afgelopen week temperaturen gemeten die ruim 40 graden hoger liggen dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar.

Vrijdag werd in Vostok -17,7 graden gemeten op bijna 3500 meter hoogte, een record. Aan de kust werden temperaturen van maar liefst 7 graden gemeten. De temperaturen zouden rond deze tijd van het jaar moeten zakken omdat de zomer bijna ten einde is. ,,Dagen zonder vrieskou doen zich soms voor, maar nog nooit na 22 februari”, zegt Gaëtan Heymes van de meteorologische dienst Météo-France. Hij spreekt over ‘historisch milde’ temperaturen, die tot 40 graden boven de seizoensgemiddelden liggen.

Een serie lagedrukgebieden rond het Antarctische continent zorgt ervoor dat warme lucht dicht bij het zuiden van het continent ver naar binnen kan stromen. Dat verklaart de warmte van de laatste tijd. De straalstroom, die het gebied normaal omgeeft en de warmte buitenhoudt en de kou binnen, moet zich nog sluiten. Dat lijkt de komende dagen nog niet helemaal perfect te verlopen. Over een week zou een vergelijkbaar fenomeen aan de westkant mogelijk zijn.

Noordpool

Ook op de Noordpool blijft de vrieskou uit. Waar het normaal rond deze tijd zo’n 25 graden vriest, zakt de temperatuur er momenteel amper onder de 0. ,,Een krachtige luchtstroming is vanuit het zuiden van Europa bijna in één rechte lijn naar boven getrokken over Noorwegen en de Noordelijke IJszee om zo’n 6000 kilometer verderop het weer overhoop te gooien”, legde weerman Wouter van Bernebeek eerder deze week uit.



Vaak komt het niet voor dat een warme luchtstroom zo’n lange afstand aflegt naar het noorden. ,,Normaal is er onderweg wel een hapering die de stroom tegenhoudt”, aldus Van Bernebeek. ,,Die is er nu niet geweest.”

Aan klimaatverandering is dit fenomeen niet toe te schrijven, voegt de weerman toe. ,,We zien het niet vaak, maar vroeger gebeurde het ook wel eens. In het poolgebied kan de temperatuur met wel 80 graden verschil schommelen, en dus vallen dit soort effecten op.”

Wel erg warm

Toch maakt Van Bernebeek zich wel zorgen om de temperatuur. ,,Het feit dat de temperatuur schommelt heeft misschien niets te maken met de opwarming van de aarde, maar dat de temperatuur nu boven het vriespunt uitkomt is wel zorgwekkend.”

